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Силовики проводят обыски в «Киевавтодоре»

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Силовики проводят обыски в «Киевавтодоре»

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ Государственной фискальной службы в Киеве проводит обыски в «Киевавтодоре» в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в столице на сумму более 18 млн грн.

«Согласно материалам следствия, частная компания — регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу коммунальной корпорации „Киевавтодор“ на общую сумму более 1,9 млрд грн осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы. При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами „Киевавтодора“, отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ», — сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе проведенных накануне обысков в подрядных организациях, задействованных в противоправной схеме, были выявлены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн грн, компьютерная техника и печати предприятий.

«12 мая 2021г. по адресу коммунальной корпорации „Киевавтодор“ проводятся обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений», — добавили в прокуратуре.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Корпорация входит в сферу управления исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

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Ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба в среду под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевгоргосадминистрации. Согласно имеющейся информации, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА. Речь идет о неуплате налогов в размере около 20 млн грн.

Правоохранители подозревают должностное лицо КГГА в содействии совершению преступления. Руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования.

Киевавтодор
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