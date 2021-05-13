В Израиле готовят наземную операцию в секторе Газа

Военные Израиля разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, их представят командованию и политическому руководству страны позже в четверг. Об этом на брифинге утром 13 мая сообщил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, передает Times of Israel.
По его словам, приказа о начале операции пока что не было, хотя военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.
В течение последних дней ЦАХАЛ перебросил к границе с сектором Газа дополнительные войска, в том числе десантные, пехотную и бронетанковую бригады.
Ранее армия Израиля заявила о поражении 600 целей в секторе Газа.
Крупнейшее с 2014 года обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной началось в мае из-за процесса в израильском суде о выселении нескольких арабских семей из района Храмовой горы в Восточном Иерусалиме. В районе начались акции протеста, переросшие в столкновения палестинского населения с израильской полиции. В результате недельных беспорядков пострадали несколько сотен человек.
10 мая в конфликт вмешалась ХАМАС, потребовавшая отвести полицию от Храмовой горы. После того, как Израиль отказался выполнить это условия, боевики начали обстрелы.
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