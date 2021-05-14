Армия Израиля заявила о готовности войти в сектор Газа

У армии Израиля есть приказы быть готовыми к возможности войти в сектор Газа, но информации о том, произойдёт ли это, пока нет, заявил в пятницу пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Несколько дней назад ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась.

«Есть ли у нас такое намерение? У нас есть планы, приказы быть готовыми это сделать, но на данный момент израильских войск внутри сектора Газа нет», — сказал Конрикус на брифинге, отвечая на вопрос о намерении израильских сил войти в сектор Газа.

«Нет, но даже если бы и была, это бы не сообщалось заранее», — ответил Конрикус на уточняющий вопрос, есть ли у армии информация о возможности начала такой операции в ближайшие дни.

Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа. Позже израильская армия заявила, что войска не входили в сектор Газа, но наносили удары по целям внутри анклава.

С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.