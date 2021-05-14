Путину доверяют 55% россиян

Более половины (55%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

По данным опроса, 55% респондентов заявили, что «скорее доверяют» президенту РФ, 32% опрошенных «скорее не доверяют» главе своего государства, еще 13% затруднились ответить.

Как считают 58% опрошенных, Путин «скорее хорошо» работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 26% россиян. Затруднились ответить на вопрос 16%.