Американка лишилась 26 миллионов долларов, постирав лотерейный билет

Женщина в Калифорнии случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 миллионов долларов, сообщает телеканал KTLA.

Как сообщается, женщина приобрела билет лотереи SuperLotto Plus полгода назад на одной из заправок в городе Норуолк. По словам менеджера заправочной станции, камеры видеонаблюдения засняли человека, который приобрел выигрышный билет в их магазине. Этим человеком оказалась знакомая сотрудникам покупательница.

По данным телеканала, недавно женщина вернулась в магазин и рассказала, что положила билет в карман, а потом постирала его вместе с одеждой, в результате чего он был полностью уничтожен.

Пленка с камеры видеонаблюдения была передана представителям лотереи, однако таким образом личность победительницы не удалось подтвердить, так как в магазине поверх оригинальной версии видеозаписи была сделана новая.

Как сообщается, срок получения заявки от победителя на получение выигрыша истек в четверг. При таком исходе выплата в размере 19,7 миллиона долларов будут передана государственным школам Калифорнии.