Беларусь в I квартале 2021 года получила $3 млрд инвестиций

Иностранные инвестиции, полученные Беларусью в первом квартале текущего года, составили $3 млрд, основная их часть шла из России. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета (Белстата).
«Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18%), Украины (6,7%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6%)», — говорится в сообщении. При этом прямые иностранные инвестиции составили $2,5 млрд.
По данным Белстата, белорусские инвесторы, кроме банков, отправили за рубеж $1,3 млрд. На долю России пришлось 80,5% средств, Украины — 4,9%, Великобритании — 3%. На долю прямых капиталовложений белорусских предприятий приходилось 96,3% от всех направленных за границу инвестиций.
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