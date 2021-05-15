Зеленский написал, что Украина обязательно будет в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования Дня Европы подчеркнул, что украинцы являются европейцами по географии, ценностями и стремлениями, и Украина обязательно будет в Европейском Союзе.

«Украина — это Европа. И мы — европейцы. Мы — центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе», — написал Зеленский на своей странице в Twitter в субботу.

14 мая в Украине отмечают День Европы.