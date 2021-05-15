Израиль перехватил около тысячи запущенных из Газы ракет

Радикалы из сектора Газа за шесть дней конфликта выпустили по израильским городам не менее 2,3 тыс. ракет, около 1 тыс. из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Об этом сообщила в субботу пресс-служба армии Израиля.
«С начала операции „Стражи стен“ (10 мая — Ред.) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2,3 тыс. ракет, из которых 380 упали и разорвались в самом секторе Газа. Система ПВО „Железный купол“ перехватила около 1 тыс. ракет», — говорится в заявлении военных.
Также израильская система ПВО перехватила в субботу начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат, залетевший на территорию еврейского государства из сектора Газа.
«Некоторое время назад система „Железный купол“ перехватила БПЛА с взрывчаткой, который пролетел из сектора Газа на территорию Израиля. ВВС Израиля отслеживали БПЛА до момента его перехвата», — сообщила армия.
В ответ на ракетные обстрелы израильская армия нанесла с 10 мая сотни ударов по военным объектам радикалов в секторе Газа. В ночь на вторник истребителями были поражены десятки целей, включая объект военной разведки ХАМАС в прибрежном анклаве.
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