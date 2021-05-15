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Лига арабских государств осудила Израиль за агрессию и этнические чистки

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Лига арабских государств осудила Израиль за агрессию и этнические чистки

Лига арабских государств (ЛАГ) осуждает действия Израиля в отношении палестинцев и обвиняет руководство страны, в частности, в агрессии и этнических чистках против арабского населения Иерусалима и сектора Газа. Об этом говорится в специальном заявлении секретариата ЛАГ по случаю Ан-Накбы («Дня катастрофы»), отмечаемого палестинцами ежегодно 15 мая, то есть на следующий день после годовщины создания еврейского государства в 1948 году.

«Мы решительно осуждаем военные преступления и агрессию Израиля в отношении палестинского народа, варварские удары по сектору Газа, а также все действия и дальнейшие планы по этническим чисткам, которые оккупационные власти проводят главным образом в Иерусалиме и его окрестностях», — указано в тексте, опубликованном в субботу на странице ЛАГ в Facebook.

В заявлении подчеркивается, что Израиль «несет полную ответственность за нынешнюю агрессивную войну, эскалацию и все преступные действия», связанные с обострением палестино-израильского конфликта.

Помимо этого, ЛАГ в своем обращении «требует от международного сообщества, стран — членов ближневосточного „квартета“, региональных и международных организаций, а также от Совбеза ООН взять на себя ответственность и незамедлительно вмешаться для того, чтобы положить конец трагедии, начавшейся в 1948 году, и остановить агрессивную войну против палестинцев».

Организация также указывает на важность «запуска мирного процесса на международно-правовой основе для прекращения оккупации и укрепления независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме».

11 мая ЛАГ по итогам созванного по просьбе Палестины внеочередного заседания Лиги на уровне глав МИД арабских государств под председательством Катара, прошедшего в режиме видеоконференции, призвала Международный уголовный суд в Гааге расследовать совершенные Израилем против палестинцев военные преступления и преступления против человечности.

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Напомним, что взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — около 140, в том числе почти 40 детей.

Палестина, Израиль, ЛАГ
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