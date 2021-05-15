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В Париже полиция применила водометы для разгона пропалестинской акции

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В Париже полиция применила водометы для разгона пропалестинской акции
Фото: AP Photo / Michel Euler

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против вышедших в субботу на акцию в Париже в поддержку Палестины.

Акция в поддержку Палестины собрала в северных кварталах Парижа несколько десятков манифестантов. У многих демонстрантов в руках были палестинские флаги и плакаты с лозунгами солидарности с палестинским народом.

Еще до начала манифестации к месту сбора участников протеста прибыли полицейские. Всего, по информации префектуры Парижа, за обеспечением порядка в городе следят около 4 200 сотрудников полиции и жандармерии.

Ранее глава полиции Парижа запретил проведение акции протеста 15 мая по запросу главы МВД Франции Жеральда Дарманена, который отмечал, что в 2014 году на подобных акциях были отмечены серьезные нарушения общественного порядка. По словам министра, префектам даны указания проявлять особую бдительность и жесткость.

Пропалестинские манифестации проходят в субботу также в Марселе, Лионе и Страсбурге, где власти не запрещали сбор участников. По данным полиции, в этих городах обстановка на момент начала демонстраций была спокойной.

Ранее с призывом провести 15 мая в Париже и других французских городах манифестацию в поддержку Палестины выступила Ассоциация франко-палестинской солидарности. Несмотря на официальный запрет властей, организаторы не стали отменять проведение шествия во Париже.

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Напомним, что в ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы, примерно 350 запусков были неудачными, сообщила армия Израиля. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.

Палестина, Израиль, Париж
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