В США полностью вакцинировали уже почти 124 млн человек

В США в рамках кампании иммунизации населения уже использована 274 млн 411 тыс. 901 доза вакцин от коронавируса, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.
При этом 157 млн 827 208 человек получили, по меньшей мере, одну из положенных двух доз, 123 млн 828 тыс. 224 человека вакцинированы полностью, отмечается в сообщении.
В Соединенных Штатах применяются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми требуется введение двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson & Johnson.
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