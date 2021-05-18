В Украине все субсидии перевели в наличную форму

В Украине с 1 мая все субсидии предоставляются исключительно в наличной форме непосредственно потребителям.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время пресс-конференции в Укринформе.

«В переходном периоде субсидия предоставлялась в денежной форме, но по двум различным механизмам. Первый — это наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии. И около 5%, что составляет 160 тыс. домохозяйств, получали ее в денежной безналичной форме за счет зачисления этих средств на счет в Ощадбанке, который проводил расчеты с предприятиями. С 1 мая текущего года этот переходный процесс завершается и все субсидии с мая будут выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме», — сказал Музыченко.

Он подчеркнул, что получатели субсидии смогут распоряжаться остатками средств уже в тот месяц, за который получили помощь, а не ждать завершения отопительного сезона.

Украинцы, которые в прошлый отопительный период получали субсидию в безналичной форме, смогут получить остаток средств до декабря. При этом если субсидиант имеет счет в Ощадбанке, то он может рассчитывать на эти средства уже сейчас. «Тем, кто не имеет счетов в Ощадбанке, нужно их открыть», — добавил Музыченко.

Как сообщалось, 14 апреля правительство приняло решение, которым пересмотрены отдельные критерии предоставления жилищных субсидий. В частности, уточнены требования материального и имущественного характера при назначении жилищных субсидий в части: осуществления одноразовых стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов и тому подобное.

Переоформить субсидию на следующий отопительный период можно в течение 5 месяцев.