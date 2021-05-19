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Радикалы из Газы за ночь выпустили по Израилю 50 ракет, в ответ ВВС нанесло удары по позициям ХАМАС

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Радикалы из Газы за ночь выпустили по Израилю 50 ракет, в ответ ВВС нанесло удары по позициям ХАМАС

Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов, с 19:00 18 мая до 07:00 мск 19 мая, выпустили по территории Израиля не менее 50 ракет, 10 разорвались на территории самого анклава, не перелетев границы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По подсчетам военных, с 10 мая, когда началась израильская операция по подавлению ракетного огня радикалов, из палестинского анклава было выпущено всего не менее 3 750 ракет, 550 из них упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

В свою очередь ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по районам Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter.

Во время 25-минутного налета было поражено около 40 подземных объектов движения ХАМАС, указывает армия. 52 израильских истребителя-бомбардировщика применили примерно 120 высокоточных боеприпасов.

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Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 — в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

Израиль, Сектор Газа
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