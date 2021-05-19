Украина вывезет украинцев из Сектора Газа через Египет

Украина договорилась о «зеленом коридоре» для вывоза граждан Украины из Сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о „зеленом коридоре“ для эвакуации, уже отработали организационные вопросы с властью Египта и на данный момент во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в самые краткие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины», — сказал он на заседании Кабинета министров в среду.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству вернуть 120 украинцев из Сектора Газа, где сейчас продолжается обострение конфликта с Израилем.

Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.