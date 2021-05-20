В Украине последняя область осталась в «оранжевой» зоне

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в одном регионе превышен показатель по COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Донецкой области превышен уровень эпидемической опасности — 101,5% при норме не выше 100%.

Таким образом Донецкая область является единственным регионом в «оранжевой» зоне карантина. Все остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

Кроме этого, шесть регионов соответствуют «зеленой» зоне по показателю процента от эпидемического порога — в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатская (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. А Винницкая область еще и по коэффициенту выявления случаев инфицирования — 4,8%.