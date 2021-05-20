Армения и Азербайджан готовят новое соглашение

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что готов подписать новое соглашение с Азербайджаном, если Баку выполнит условия Еревана, передает «Sputnik Армения».

Пашинян отказался продемонстрировать текст документа, объяснив это тем, что переговоры все еще продолжаются. Однако накануне экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян опубликовал фрагмент документа, который, предположительно согласовывают Ереван и Баку. В нем, в частности, говорится о создании Комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. Минасян также утверждал, что в нем идет речь о передаче Азербайджану шести сел.

Минасян утверждал, что у соглашения есть открытая и закрытая часть. «Он выставил три предусловия Алиеву для подписания: до выборов вывести азербайджанские войска из Армении и вернуть хотя бы несколько пленных, а формулировки о передаче шести сел сделать максимально размытыми, чтобы обеспечить ему легкое переизбрание», — пишет News.am.

Пашинян не стал раскрывать детали соглашения, но заявил, что документ «на 100% соответствует интересам Армении». «Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сказал он.

Действия Минасяна и.о. премьера назвал подрывными.

Новое обострение отношений между Ереваном и Баку произошло на прошлой неделе. Власти Армении заявили, что группа азербайджанских военных «под предлогом «уточнения границ» вторглась на территорию страны, пройдя вглубь на 3,5 км.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев через несколько дней заявил, что Азербайджан и Армения должны провести переговоры о делимитации границы между двумя странами в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября прошлого года. Он также добавил, что «неадекватная реакция» Еревана на пограничную напряженность, а также попытки интернационализировать этот вопрос могут усилить напряженность в регионе.