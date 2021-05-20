САП хочет конфисковать у Кивы имущество на 1,2 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на сумму более 1,2 млн грн, которые принадлежат народному депутату Украины, и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

«Прокурорами САП при содействии НАПК и НАБУ выявлен факт получения необоснованного актива народным депутатом Украины 9 созыва. Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и, не имея правомочий по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности», — сообщает САП в соцсети Facebook.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник, речь идет о народном депутате Илье Киве (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»).

За аренду недвижимости нардеп противоправно получил 1 млн 242 236 грн. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.