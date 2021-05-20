Послы G7 рассчитывают на завершение земельной реформы к 1 июля

Послы стран «Большой семерки» поприветствовали принятие Верховной Радой законопроектов № 2194 и № 2195, ставшие очередным шагом на пути к прозрачной и справедливой земельной реформе, которая создаст огромные возможности для процветания Украины.
«Мы ожидаем, что Украина завершит шаги для эффективного внедрения земельной реформы с 1 июля, когда откроется рынок земли. Это предполагает мониторинг прав собственности и транзакций, открытость данных о пользователях и собственников земли, доступ к кредитам для мелких фермеров», — говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.
Как сообщалось, 19 мая Верховная Рада рассмотрела и отклонила постановления об отмене своего решения от 28 апреля 2021 года о принятии в целом законопроекта № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, разблокировав таким образом подписание данного закона.
18 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон «Об аренде земли» относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.
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