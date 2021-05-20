Претенденты на пост Меркель разделились в вопросе «Северного потока-2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что поддерживает позицию нынешнего правительства, считающего «Северный поток-2» нужным Берлину проектом.

По сообщению Deusche Welle, в ходе теледебатов он пояснил, что прогнозирует повышение спроса в ФРГ на газ, так как страна планирует отказываться от других источников выработки электроэнергии, в частности — от бурого и каменного угля. В таких условиях, по мнению Лашета, стране будет нужен газ.

В то же время, Лашет выступил за то, чтобы ФРГ помогла Украине получить международно-правовые гарантии обеспечения ее энергетической безопасности.

Претендент на пост канцлера от социал-демократов на выборах в бундестаг Олаф Шольц, по сообщению Bloomberg, также заявил, что будет поддерживать «Северный поток-2», если станет канцлером ФРГ.

«США напрасно считают, что у Германии есть зависимость от российского газа», — приводит агентство слова Шольца.

Как сообщает Bloomberg, еще один претендент на пост канцлера — председатель партии «Зеленые» Анналена Бербок — выступила против проекта «Северный поток 2», подчеркнув, что он, минуя Украину, «ставит под угрозу ее безопасность».

Парламентские выборы в ФРГ пройдут в сентябре 2021 года. По их итогам определится, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Ранее в мае научный директор Германо-Российского форума, немецкий политолог Александр Рар заявил, что немецкие «Зеленые» имеют большие шансы провести успешную избирательную кампанию и выиграть предстоящие выборы в бундестаг у блока ХДС/ХСС.