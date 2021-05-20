СМИ сообщили о планах Израиля прекратить операцию в Газе

Власти Израиля проинформировали египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа. С таким утверждением выступил в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.
По его информации, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «официально уведомило египетского посредника» о намерении прекратить военную кампанию.
Между тем, израильский портал Ynet в связи с возможным решением о прекращении огня сообщает, что военная кампания может быть остановлена уже в четверг или самое позднее в пятницу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил в четверг на 19:00 по местному времени заседание кабинета безопасности для обсуждения актуальной ситуации. По информации израильского 13 канала, в ходе совещания планируется обсудить целесообразность продолжения операции в секторе Газа и возможность прекращения огня.
Как передавал в среду телеканал Al Arabiya, замглавы Политбюро палестинского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук также выразил надежду, что перемирие в секторе может начаться в течение одного — двух дней. Различные функционеры ХАМАС в последние дни говорили о возможности прекратить огонь, но при соблюдении ряда условий, которые должен будет выполнить Израиль.
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