Кулеба заявил о грядущем поражении дипломатии США

Официальная позиция США по российскому проекту «Северный поток-2», несмотря на возможную отмену санкций, остается неизменной — он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью «Радио НВ».

«Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что „Северный поток-2“ является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект — просто в менее конфликтный способ», — отметил Кулеба, комментируя информацию о возможной отмене санкций США против «Северного потока-2».

Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала «более гибкий способ помешать реализации проекта».

«Но если этот проект таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии», — подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, 18 мая портал Axios написал про отказ от санкций в отношении «Северного потока-2», который может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

В то же время представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать другие инструменты, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2».