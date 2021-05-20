Зеленский с супругой приняли участие во вручении Шевченковских премий

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в награждении лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года, сообщила пресс-служба главы государства.

«Рад быть здесь с моей женой и видеть трансформацию Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Очень важно видеть высокий статус этой премии. Церемония награждения проходит в знаковых местах Украины», — сказал Зеленский на церемонии вручения премии в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что в этом году Украина отмечает ряд важных юбилейных дат. В частности это 30-летие образования Вооруженных сил, 25-летие Конституции, 75-летие госпредприятия «Антонов», юбилей Леси Украинки и 60-летие Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

«Символично, что это происходит в год 30-летия независимости Украины. Это главные символы Украины — наша Конституция, наша армия, наша авиация, наша культура, наша премия имени Тараса Шевченко — премия каждого украинца. Поздравляю вас с этим юбилеем», — сказал Зеленский, приветствуя лауреатов.

Согласно указу главы государства № 199/2021, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2021 присуждена режиссеру Валентину Васяновичу и художнику-постановщику Владлену Одуденко за фильм «Атлантида».

Писательница Оксана Луцишина получила премию за роман «Иван и Феба», а журналист Станислав Асеев — за книгу эссе «В изоляции».

Кроме того, премию получили представители музыкального агентства «УХО» Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула за серию концертов вокальной музыки «Архитектура голоса».

Также премия присуждена и художнику Борису Михайлову за художественный проект «Испытание смертью».

Режиссер-постановщик, художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам Наталья Рудюк и композитор Александр Бегма получили премию за спектакль Verba по мотивам драмы-феерии «Лесная песня» Леси Украинки в постановке Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.