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Предельная цена бензина и дизтоплива на конец августа снижена на 0,53-1,14 коп./литр - Минэкономики

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Предельная цена бензина и дизтоплива на конец августа снижена на 0,53-1,14 коп./литр - Минэкономики

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива — 21,11 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на конец августа — начало сентября.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 28,11 грн/литр.

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По сравнению с серединой августа средняя цена на бензин снизилась на 0,53 грн/литр, на ДТ — на 1,14 грн/литр.

Как сообщалось, действие карантина на территории Украины продлено до 1 октября 2021 года. На период его действия правительство постановлением № 474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн/литр, бензина — не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

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Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает «брендовое премиальное топливо» с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

Минэкономики, бензин, цены
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