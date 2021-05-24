Часть авиакомпаний начали летать в обход воздушного пространства Беларуси

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air перенаправила рейс Киев-Таллин с вылетом из международного аэропорта «Киев» им. Сикорского через Польшу в обход воздушного пространства Беларуси.

Как свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет, выполняющий рейс, изменил стандартный маршрут, пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполняет перелет через авиапространство Польши.

По оценочным данным, итоговый километраж полета увеличился в среднем на 30%.

В то же время рейс Turkish Airlines Вилньюс-Стамбул осуществляется с использованием белорусского авиапространства.

Указанным авиапространством также продолжают пользоваться российские и китайские авиакомпании.

Венгерская Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

Компании пока не комментировали, насколько долго их рейсы будут направляться в воздушное пространство других стран.