Часть авиакомпаний начали летать в обход воздушного пространства Беларуси

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air перенаправила рейс Киев-Таллин с вылетом из международного аэропорта «Киев» им. Сикорского через Польшу в обход воздушного пространства Беларуси.
Как свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет, выполняющий рейс, изменил стандартный маршрут, пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполняет перелет через авиапространство Польши.
По оценочным данным, итоговый километраж полета увеличился в среднем на 30%.
В то же время рейс Turkish Airlines Вилньюс-Стамбул осуществляется с использованием белорусского авиапространства.
Указанным авиапространством также продолжают пользоваться российские и китайские авиакомпании.
Венгерская Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.
Компании пока не комментировали, насколько долго их рейсы будут направляться в воздушное пространство других стран.
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