Глава ВОЗ предрек появление нового смертоносного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Такое заявление он сделал в понедельник на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.
«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал он в понедельник на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.
Гендиректор напомнил, что «главным драйвером пандемии» является отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии. По его словам, «если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату — к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым». «Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов», — подчеркнул Гебрейесус.
По состоянию на 23 мая в ВОЗ поступила информация о 166 346 635 инфицированных коронавирусом и 3 449 117 умерших.
74-я Всемирная ассамблея здравоохранения (24 мая — 1 июня) уделит основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран.
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