Глава ВОЗ прибыл в Кабул для переговоров с талибами

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в понедельник с визитом в Кабул. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.

По сведениям канала, в ходе визита Гебрейесус намерен встретиться с представителями захватившего власть в Афганистане движения «Талибан». Отмечается, что основной темой встреч станет проблема прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка, а также возможности ее возобновления.