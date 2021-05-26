Регулятор ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства Беларуси

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. Это связано с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryaniar в Минске, на борту которого находился экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Действия, предпринятые Беларусью, равносильны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Белоруссии обеспечивать безопасную воздушную навигацию«,— говорится в документе. Авиакомпаниям рекомендовано пользоваться воздушным пространством Беларуси только в случае крайней необходимости. В EASA считают, что обстоятельства инцидента с экстренной посадкой самолета вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске в воскресенье, 23 мая. Причиной посадки лайнера стала информация о минировании лайнера, которая впоследствии не подтвердилась. На борту рейса находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга — 23-летняя гражданка РФ София Сапега. После приземления самолета оба были задержаны силовиками.

После инцидента президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии», при этом ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев не захотели принять этот рейс. Однако официальный представитель швейцарского Федерального офиса по международным делам (МИД) Пьер-Алан Эльтшингер заявил, что власти Швейцарии не сообщали о минировании самолета Ryanair.