Войти
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
официально
Украина с полуночи прекращает авиасообщение с Беларусью
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске
позиция
Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Регулятор ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства Беларуси

296
Регулятор ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства Беларуси

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. Это связано с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryaniar в Минске, на борту которого находился экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Действия, предпринятые Беларусью, равносильны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Белоруссии обеспечивать безопасную воздушную навигацию«,— говорится в документе. Авиакомпаниям рекомендовано пользоваться воздушным пространством Беларуси только в случае крайней необходимости. В EASA считают, что обстоятельства инцидента с экстренной посадкой самолета вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске в воскресенье, 23 мая. Причиной посадки лайнера стала информация о минировании лайнера, которая впоследствии не подтвердилась. На борту рейса находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга — 23-летняя гражданка РФ София Сапега. После приземления самолета оба были задержаны силовиками.

Читайте также: В КГБ Беларуси уверяют, что Протасевич воевал в батальоне «Азов» и сейчас дает признательные показания

После инцидента президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии», при этом ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев не захотели принять этот рейс. Однако официальный представитель швейцарского Федерального офиса по международным делам (МИД) Пьер-Алан Эльтшингер заявил, что власти Швейцарии не сообщали о минировании самолета Ryanair.

ЕС, Беларусь, Роман Протасевич
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016