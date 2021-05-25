Байден поручил проработать ответ на посадку Ryanair в Минске

Президент США Джо Байден поручил своей администрации предложить варианты привлечения к ответственности людей, причастных к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске и последующему задержанию сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщается на сайте Белого дома.

«Я приветствую сообщения, что ЕС призвал к целенаправленным экономическим санкциям и прочим мерам, и попросил свою команду разработать варианты по привлечению причастных к ответу в тесном сотрудничестве с ЕС, прочими союзниками и партнерами, а также международными организациями», — заявил Байден.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в связи с инцидентом провел переговоры с экс-кандидатом в президенты Беларуси и лидером оппозиции Светланой Тихановской, говорится в другом сообщении Белого дома. Салливан заявил Тихановской, что США в сотрудничестве с ЕС «привлекут режим Лукашенко к ответу».

23 мая в Минске был вынужден сесть рейс Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолет изменил курс и сел в Минске из-за информации о бомбе на борту. В самолете находился сооснователь признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Беларуси против него возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, власти включили его в список террористов.

После посадки Протасевича задержали. Вечером 24 мая белорусский Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал обращение Протасевича. Он сообщил, что говорит, что «сотрудничает со следствием» и дает признательные показания.

После вынужденной посадки Ryanair и задержания Протасевича США, Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия потребовали запретить использовать для полетов воздушное пространство Беларуси.

По итогам европейского саммита 24 мая страны ЕС решили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и закрыть доступ в аэропорты стран ЕС для рейсов, которые выполняют эти авиакомпании. Также участники саммита предложили как можно скорее принять дополнительные санкции в отношении белорусских граждан и компаний.