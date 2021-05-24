«Белавиа» в 2020 году была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины

Прямые авиарейсы в/из Беларуси в Украину по состоянию на конец мая 2021 года осуществляют авиакомпании «Мотор Сич» (Украина) и «Белавиа» (Беларусь).

Как свидетельствуют данные украинского авиарегулятора («Украэрорух»), «Белавиа» в 2020 году была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета) после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полетов) и «Международных авиалиний Украины» (14 406 полетов).

«Белавиа» летает из Минска в Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон.

«Мотор Сич» дважды в неделю выполняет рейсы по маршруту Минск-Запорожье.

Как сообщалось, самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.