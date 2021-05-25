В центре Киева СБУ обнаружила схрон оружия и боеприпасов

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы.
Как сообщает пресс-центр СБУ, средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, относящихся к объектам критической инфраструктуры.
Правоохранители изъяли из тайника: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг; почти 1 кг пластида; 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним; 5 снаряженных магазинов к автомату; 320 патронов калибра 5,45×39 мм.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.
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