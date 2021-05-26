Министр здравоохранения Чехии уходит в отставку спустя полтора месяца на посту

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренберг подал в отставку. Он пробыл на посту всего полтора месяца.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает «Чешское радио».
По словам премьер-министра, глава чешского Минздрава уходит в отставку из-за того, что «его семья оказалась под сильным давлением».
«Я разговаривал с господином Аренбергером и он подтвердил свою отставку, о которой он объявит в одиннадцать часов на пресс-конференции», — сказал Бабиш.
Уход в отставку Аренбергер произошел на фоне обвинений его в неуплате налогов. По информации чешских СМИ, назначенный 7 апреля министр скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях. Сам Аренберг признался, что его доходы и имущество в несколько раз больше, чем он указывал в декларациях за прошлые годы. После он обнародовал новую декларацию.
Новым-старым министром здравоохранения будет назначен Адам Войтех, который уже руководил Минздравом. Он подал в отставку в конце сентября 2020 года на фоне высоких темпов распространения коронавируса в стране.
Напомним, предыдущий министр здравоохранения Чехии Ян Бланты был уволен после отказа купить российскую вакцину.
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