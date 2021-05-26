Украина получила первую партию вакцины Pfizer, приобретенную за средства госбюджета

Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт «Киев». Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.
Вакцина от Pfizer/BioNTech — это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
Напомним, до этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX. В рамках этого механизма страны бесплатно получают вакцины от разных производителей.
Как известно, Украина договорилась с компанией Pfizer о поставке 20 млн доз вакцины от коронавируса. Сначала Украина и Pfizer подписали контракт на 10 млн доз, а затем увеличили его вдвое.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016