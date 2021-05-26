Украинцы с начала года продали валюты на $1,1 млрд больше, чем купили

Чистое предложение инвалюты от населения Украины с начала года превысило $1,1 млрд. Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
«Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала мая составила $150 млн, безналичной — $61 млн. С начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила $1,1 млрд», — написал он.
По его словам, на межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на инвалюту (чистая продажа банками иностранной валюты клиентам составила $11 млн в среднем за день).
Международные резервы НБУ по состоянию на 26 мая составляли $27,9 млрд, что на 4%, или на $1,2 млрд меньше, чем по состоянию на начало года, и на 0,4%, или $100 млн, меньше, чем на начало месяца.
Сообщалось, что с начала года Нацбанк купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал — 70 млн долларов.
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