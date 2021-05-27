Во Львове в субботу откроют первый в стране Центр вакцинации от COVID-19

Центр вакцинации населения откроют во Львове 29 мая на территории стадиона «Арена Львов», он станет первым подобным центром в Украине, сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
«Во Львовской области откроют первый в Украине Центр вакцинации населения. Уже в эту субботу, жители области, зарегистрировавшиеся через приложение «Дия», смогут получить вакцину против коронавирусной инфекции в Центре вакцинации населения. Его создадут на базе стадиона «Арена Львов», — написал Козицкий на своей странице в Фейсбук в четверг утром.
По его словам, в центре будут работать медики, регистраторы, вакцинаторы, бригада скорой помощи, а также должностные лица, ответственные за противопожарную и противоэпидемическую безопасность.
«Такие центры будут оснащены всем необходимым для обустройства потенциальных мест для проведения вакцинации и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения Covid-19», — написал Козицкий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016