Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении

Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани. Ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что раненый госпитализирован, опасности для его жизни нет.

«В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении», — говорится в сообщении.

Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло заявление Баку об обстреле позиций Азербайджана в Нахичевани.

Напомним, 27 мая Азербайджан заявил о нарушении границ диверсантами из Армении.

Кроме того, 20 мая военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы.