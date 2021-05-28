Литва высылает двух белорусских дипломатов

МИД Литвы объявил двух белорусских дипломатов персонами нон грата, заявив, что их действия «несовместимы с дипломатическим статусом», передают местные СМИ.

В пятницу посла Беларуси в стране Валерия Барановского вызвали в министерство, где ему передали документ об объявлении двух сотрудников посольства нежелательными лицами.

Дипломатам предписано покинуть территорию страны в течение семи дней. Таким образом Литва выразила солидарность с Латвией, чьи посольские сотрудники были высланы из Беларуси. Эти действия Минска в Вильнюсе назвали необоснованными.

Кроме того, литовский МИД выразил послу протест в связи с арестом бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, журналистки Софии Сапеги.