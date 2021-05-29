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Украина вместо ПДЧ получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

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Украина вместо ПДЧ получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина — НАТО, заявляют в украинском Министерстве обороны.

28 мая состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украины. Заседание проводилось в комбинированном формате — в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса, сообщает управление прессы и информации Минобороны.

Делегация Украины, которую возглавлял замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, состояла из представителей Минобороны Украины и ВСУ, МВД, СБУ, Министерства по делам ветеранов Украины, а также Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Делегацию НАТО, в которую вошли представители государств-членов, Департамента операций Международного секретариата НАТО, а также Международного военного штаба НАТО, возглавлял помощник генсека Альянса по вопросам операций. Джон Манза.

Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны, и выполнении Целей партнерства предыдущего периода. "Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороны ˮ, - отметил помощник генсека НАТО.

Петренко в свою очередь подчеркнул: "Процесс планирования и оценки сил является одним из самых действенных инструментов приближения Украины к стандартам НАТО, усиления институциональных возможностей оборонного ведомства, развития возможностей ВСУ и приобретения взаимосовместимостиˮ, - отметил Анатолий Петренко.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира ˮ, операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего — проекты и мероприятия оборонной реформы.

Во время обсуждения в своих комментариях, представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции единогласно отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает военно-политическое руководство государства для приближения к стандартам и принципам НАТО. Все выступающие выразили неоспоримую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических устремлений.

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Участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного демократического гражданского контроля, необходимости подчинения милитарных составляющих сектора обороны гражданскому министерству, дальнейшей трансформации системы управления ВСУ, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, которые являются ключевыми условиями вступления Украины в Альянс.

Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования — направление на рассмотрение Североатлантического совета.

Минобороны, НАТО
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