Россия согласовала рейсы Air France в обход Беларуси

Россия согласовала французской авиакомпании Air France план полетов по маршруту Париж — Москва и обратно в обход воздушного пространства Беларуси, сообщили ТАСС в перевозчике. Информацию также подтвердил источник «Интерфакса», знакомый с ходом подготовки рейсов.

Разрешение для Air France начало действовать с этих выходных, сообщил СМИ представитель компании. По его словам, первый такой рейс отправился утром из парижского аэропорта.

Напомним, что ранее субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines также получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси.