Ким Чен Ын снова «пропал» - его не видели с 6 мая

Председатель КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня, это рекордное отсутствие северокорейского лидера в 2021 году. Об этом заявили в южнокорейском министерстве объединения, передает Yonhap.
Последний раз Ким Чен Ын показывался на публике 6 мая во время фотосессии с семьями военных после их концерта.
«Это самый продолжительный период в этом году, когда не было сообщений о публичных появлений Ким Чен Ына», — сообщил пресс-секретарь министерства Ли Чон Чжу.
Однако, по его словам, делать какие-то выводы из-за этого факта неуместно, поскольку видимых причин для ухода северокорейского лидера из поля зрения общественности нет.
На сайте Центрального телеграфного агентства Кореи последняя фотография Ким Чен Ына появилась 6 мая. Она была сделана на концерте художественных коллективов семей солдат армии КНДР, который лидер посетил вместе с супругой Ли Соль Чжу.
В прошлом году самое долго отсутствие Ким Чен Ына на публике длилось 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. До этого северокорейский лидер дважды исчезал из поля зрения общественности весной.
В апреле 2020 года Ким Чен Ын долгое время не показывался на публике, что вызвало предположения в южнокорейских и западных СМИ о его болезни. В частности, Daily NK писала, что он перенес операцию на сердце, для чего привлекались врачи из Китая. Однако 1 мая 2020-го он присутствовал на открытии завода по производству удобрений. Позже разведка Южной Кореи опровергла сведения о перенесенной операции и предположила, что отсутствие лидера связано с решением внутренних проблем.
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