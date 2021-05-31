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На большую часть Украины еще не пришло метеорологическое лето

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На большую часть Украины еще не пришло метеорологическое лето

Метеорологическое лето началось только на территории левобережной Украины: с 14 мая среднесуточная температура пересекла там отметку в 15 градусов.

Как передает Укринформ, об этом во время пресс-конференции «Как повлияла холодная весна на урожай-2021?» рассказала руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Это произошло 14 мая — левобережная Украина перешла в метеорологическое лето, а остальные еще находятся в метеорологической весне, и, возможно, это будет самая длительная весна», — сказала Адаменко.

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Она отметила, что период метеорологической весны продолжается уже более 70 дней, тогда как нормой является 50-60 дней. Адаменко напомнила, что короткая метеорологическая весна (14 дней) была в 2012 году, когда уже в конце апреля началось метеорологическое лето.

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