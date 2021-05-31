В Украине положительная динамика по заболеваемости COVID-19

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19, все области страны находятся в «желтой зоне», сообщает пресс-служба президента по итогам селекторного совещания с представителями Министерства здравоохранения.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, «все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года, как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек».
Как сообщается, из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занято 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться также количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6 700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).
«В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение „Дiя“. На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививки. В субботу было вакцинировано 9 тыс. человек и более 6 100 — в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные от начала кампании по вакцинации. На следующих выходных мы будем расширять эту практику», — сообщил глава правительства.
Президент дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал президента о планах по вакцинации населения.
Также на совещании отметили, что «во исполнение указа главы государства 30 мая в Индию была направлена гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких».
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