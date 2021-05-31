Главы МИД и Минобороны стран НАТО обсудят Беларусь и Украину

Министры иностранных дел и обороны стран НАТО обсудят на заседаниях 1 июня ситуации в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту 14 июня. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран альянса в видеоформате.

«Мы обсудим ситуации в Украине, Белоруссии, Афганистане, а также подготовку к саммиту», — сказал он.

Читайте также: Кандидат в канцлеры ФРГ призвала ЕС ускорить введение санкций против Беларуси При этом НАТО не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса в июне. «В саммите будут участвовать только страны — члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», — сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии.

Генсек также добавил, что саммит НАТО покажет сближение позиций стран альянса перед лицом вызовов, исходящих от Китая.