Главы МИД и Минобороны стран НАТО обсудят Беларусь и Украину

Министры иностранных дел и обороны стран НАТО обсудят на заседаниях 1 июня ситуации в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту 14 июня. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран альянса в видеоформате.
«Мы обсудим ситуации в Украине, Белоруссии, Афганистане, а также подготовку к саммиту», — сказал он.
«В саммите будут участвовать только страны — члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», — сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии.
Генсек также добавил, что саммит НАТО покажет сближение позиций стран альянса перед лицом вызовов, исходящих от Китая.
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