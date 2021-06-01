Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу заместителем руководителя Офиса президента, который будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства.
«На должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства», — сообщается на сайте главы государства во вторник.
Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях.
«Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским», — сказал он.
Как сообщалось, Зеленский уволил Сибигу с должности посла Украины в Турции указом от 19 мая 2021 года.
Сибига, 1975 г.р., начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше, был назначен послом Украины в Турции 23 августа 2016 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016