Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу заместителем руководителя Офиса президента, который будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства.

«На должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства», — сообщается на сайте главы государства во вторник.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях.

«Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским», — сказал он.

Как сообщалось, Зеленский уволил Сибигу с должности посла Украины в Турции указом от 19 мая 2021 года.

Сибига, 1975 г.р., начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше, был назначен послом Украины в Турции 23 августа 2016 года.