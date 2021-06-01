«Белавиа» будет летать в российские города

Президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа». Об этом сообщает во вторник издание «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на итоги совещания с участием белорусского лидера по вопросам белорусско-российского сотрудничества.
По его информации, в первую очередь это Москва, в которой теперь будут стыковаться рейсы для туристов. Как сообщает издание, Лукашенко попросил российскую сторону изучить вопрос перелетов «Белавиа» в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города. «Нам главное — дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. А у нас серьезно обновился парк самолетов. Пилоты у нас классные, молодцы. И я обещал, что „Белавиа“ мы в беде не бросим. Эту компанию, чего бы нам ни стоило, дело нашей чести поддержать», — приводит издание слова Лукашеннко.
Он отметил, что после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair для «Белавиа» было закрыто западное направление. «Наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом еще. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию», — сказал Лукашенко.
По его словам, реализация договоренностей с РФ поручена премьер-министру, министрам иностранных дел, транспорта и коммуникаций.
Белорусский лидер также призвал сограждан в этом году путешествовать внутри страны. «Меня удручает тот факт, что белорусы не знают Беларуси. Особенно молодежь. Они хорошо ориентируются в Эмиратах — Дубай там, Абу-Даби, — Черногории, Турции или Барселоне. Беларуси не знают. А мест прекрасных предостаточно», — сказал он.
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