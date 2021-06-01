Рада проголосовала за «суд в смартфоне»

Верховная Рада ввела в Украине информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

За соответствующий законопроект № 5246 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении и целом проголосовали 276 народных депутатов.

Законопроект дополняет Уголовный процессуальный кодекс положениями, которые закрепляют правовые основы использования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования в деятельности участников уголовного производства.

Документ, в частности, предусматривает функционирование информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, предоставление доступа к материалам, которые хранятся в этой системе, и возможность интеграции системы досудебного расследования с другими информационными, информационно-телекоммуникационными системами в случаях, предусмотренных законом.

Как отмечается в пояснительной записке, конечной целью введения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования является минимизация, а в будущем полный отказ от бумажного производства на стадиях досудебного расследования и рассмотрения дела в суде.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе. Ознакомление с делами будет проходить значительно быстрее и удобнее.

Глава Минюста также ранее заверял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.