Рада не проголосовала за президентский законопроект о судоустройстве

Президентский законопроект № 3711 «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления направлен на повторное первое чтение.

За такое решение на заседании Верховной Рады в четверг проголосовали 239 народных депутатов Украины.

Как сообщалось, соответствующий законопроект внес в парламент 22 июня президент Украины Владимир Зеленский. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроект № 3711 за основу в первом чтении, а рекомендации Венецианской комиссии учесть в виде правок между первым и вторым чтением.