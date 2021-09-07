Еврокомиссия судится с Польшей из-за нарушения прав судей

Еврокомиссия (ЕК) подала во вторник иск против Польши в Европейский суд юстиции с требованием уплаты Варшавой ежедневных штрафов до тех пор, пока в этой стране не будут устранены нормы закона, нарушающие независимость судебной системы. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Еврокомиссии.
«Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции с требованием наложить финансовые штрафы на Польшу, чтобы добиться выполнения решения Европейского суда юстиции, касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы. Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме», — говорится в заявлении.
Размер ежедневного штрафа, который должна будет платить Варшава, определит суд.
«Решение Еврокомиссии связано с действиями польских властей, которые продолжают подрывать независимость польской судебной системы», — заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.
Европейский суд в 2020 году обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. Брюссель считает, что действия польских властей создают условия для политического давления на судебную систему.
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