В Великобритании впервые с начала пандемии не умер ни один человек

В Великобритании впервые с начала пандемии COVID-19 за сутки не зафиксировали ни одного случая летального исхода среди инфицированных коронавирусом, сообщают во вторник британские СМИ.
По данным СМИ, при этом в стране наблюдается увеличение суточного показателя случаев COVID-19. Так, за последние 24 часа в Великобритании диагностировали еще 3165 новых случаев COVID-19, в то время как неделю назад данный показатель составлял около 2,5 тыс.
При этом правительство Великобритании с 21 июня планирует начать ослаблять ограничительные меры в Англии. Британский премьер Борис Джонсон заявил в мае, что нет весомых оснований для того, чтобы откладывать эти планы, несмотря на ситуацию с «индийским» штаммом COVID-19.
В Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением COVID-19. Кроме того, разрешили международное сообщение с «зелеными» странами, в том числе Португалией, Сингапуром и Исландией.
Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали свыше 4,4 млн заражений коронавирусом, более 127,7 тыс. людей с COVID-19 скончались. При этом в стране зафиксировали более 4,2 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
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