Беларусь проверит причастность экс-президента Литвы к геноциду

Генеральная прокуратура Беларуси обратилась к Литве с просьбой проверить информацию о причастности бывшего президента Валдаса Адамкуса в рамках уголовного дела о геноциде белорусского населения во время Второй мировой войны и после нее. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.
По данным ведомства, бывший президент Литвы Валдас Адамкус раньше звался Вольдемарасом Хубертасом Лаймутисом Адамкавичюсом, который служил в Армии обороны Отечества в качестве ординарца Антанаса Людвико Импулявичюс-Импуленаса. Импулявичюс руководил 2-м литовским батальоном, который во время Второй мировой проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей, уверяют в Генпрокуратуре.
В пресс-службе ведомства отметили, что этот батальон 27 и 28 октября 1941 года уничтожил не менее пяти тыс. обитателей Слуцкого гетто. Батальон также участвовал в операции «Зимнее волшебство» в 1943 году, когда было уничтожено 387 населенных пунктов, убито около 13 тыс. человек, а более семи тыс. насильно вывезены на принудительные работы.
После освобождения Балтии от немецко-фашистских захватчиков Импулявичюс и Адамкавичюс уехали в Германию, а в 1949 году — в США, чтобы избежать ответственности за преступления, говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, позднее Импулявичюс был заочно приговорен к смертной казни, однако США не удовлетворили запрос о его выдаче, а Адамкавичюс якобы сменил имя на Валдас Адамкус, вернулся в Литву и в 90-е годы занял должность президента Литовской Республики.
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