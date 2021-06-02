Экс-президент Литвы ответил на обвинения Беларуси в геноциде

Бывший президент Литвы Вальдас Адамкус назвал абсурдным заявление белорусской прокуратуры о его участии в геноциде белорусского населения во времена Великой Отечественной войны, передает издание Delfi.
«Это абсурд. ...Я даже не знаю, что такие организации вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», — сказал Адамкус.
Действия белорусской прокуратуры он назвал «формальной провокацией» и «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу». По словам Адамкуса, Минск таким образом пытается вовлечь больше людей в свои внутренние проблемы.
Ранее прокуратура Беларуси заявила, что Адамкус участвовал в деятельности нацистского батальона, который в годы войны проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей, и попросила у Литвы правовую помощь.
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